Cronaca

I tecnici civili italiani fuori dal bilancio delle guerre

Un piccolo "esercito invisibile" coperto dalla riservatezza

di Angelo Vitale - 26 Novembre 2026

La morte dei due tecnici civili italiani in Kuwait riporta in primo piano un argomento che rimane da anni trascurato oltre la cronaca d’emergenza. Nessuno conosce il reale numero e il peso degli specialisti civili impegnati nel settore della Difesa all’interno dei teatri di guerra.

Quanti sono i tecnici civili italiani impegnati nei teatri di guerra del mondo?

A margine dell’attacco, l’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha confermato la presenza di “diverse decine” di propri lavoratori nel Golfo per assistere “il cliente, le nostre forze armate”.

La consistenza esatta di tutto il personale privato italiano della Difesa all’estero non è tuttavia nota alle rilevazioni pubbliche per ragioni strutturali.

Le norme che autorizzano annualmente le missioni internazionali definiscono e rendicontano esclusivamente i tetti del personale militare in divisa.

I tecnici civili delle aziende d’armamento operano invece attraverso contratti di diritto privato stipulati con le ditte produttrici per l’assistenza e la manutenzione sui sistemi d’arma.

I motivi della riservatezza

E la loro identità e la collocazione precisa sono tutelate dalla riservatezza industriale e coperte dalla segretezza per motivi di sicurezza operativa.

Le tragedie, negli ultimi quindici anni, non sono mancate. E testimoniano come la presenza di lavoratori civili nei contesti ad alto rischio non sia una variabile di poco conto.

In Libia, nel marzo di dieci anni fa, Salvatore Failla e Fausto Piano, tecnici della società di ingegneria Bonatti, furono uccisi durante il loro sequestro a Sabratha.

Quattro anni prima, in Nigeria, Franco Lamolinara, ingegnere dell’impresa Stabilini Visinoni, fu ucciso durante un tentativo di liberarlo dopo il suo sequestro.

Da allora, come sempre, nessun tracciamento pubblico consolidato. Sempre invisibile, il supporto civile privato nelle aree di crisi.