Tigri in gabbia, il mercato della vergogna

di Gianluca Pascutti - 18 Dicembre 2025

Fermiamo l’estinzione

Tigri allevate per evitare la loro estinzione, ma è tutta una scusa. La realtà ci racconta che vengono trattate come oggetti da smontare, trasformate in prodotti illegali destinati a un mercato che continua a prosperare nell’ombra. Tigri che non vedono mai la libertà, intrappolate in un sistema che ha il sapore amaro della crudeltà organizzata.

Un’industria costruita sulla sofferenza

Dietro la facciata di “zoo”, “centri di conservazione” o “fattorie” si nasconde un’industria che non ha nulla di naturale. Migliaia di animali vengono cresciuti in cattività con un unico scopo: essere uccisi. Le loro ossa finiscono nel famigerato vino di tigre, una bevanda illegale che continua a circolare come status symbol, mentre pelli, denti e artigli alimentano un mercato nero che non conosce crisi.

È un sistema che non ha nulla di tradizionale, nulla di culturale, nulla di giustificabile. È solo business. Un business che si regge sulla sofferenza e sulla morte di queste poveri animali.

Il triangolo del traffico

La rotta che collega Laos, Thailandia e Cina è ormai un corridoio consolidato. Il Laos è diventato un hub dove gli allevamenti operano con controlli minimi e complicità diffuse. La Thailandia ospita strutture che per anni hanno mascherato attività illegali dietro il turismo e la conservazione. La Cina rappresenta il mercato finale, dove prodotti derivati dalle tigri vengono venduti come beni di lusso o presunti rimedi miracolosi. Un triangolo perfetto per chi traffica, un incubo per chi subisce.

La scomparsa delle tigri selvatiche è un disastro annunciato

Mentre gli allevamenti prosperano, la natura si svuota. In vaste aree del sud-est asiatico le tigri selvatiche sono scomparse. Non diminuite, scomparse! La pressione del bracconaggio, unita alla domanda di prodotti illegali, ha cancellato intere popolazioni. È un fallimento collettivo, un tradimento verso una delle specie più iconiche del pianeta.

Un crimine che continua nell’indifferenza

Il vero scandalo non è solo ciò che accade, ma ciò che continua ad accadere. Le reti criminali operano con una sicurezza inquietante, approfittando di leggi deboli, controlli inesistenti e una domanda che non si spegne. Ogni bottiglia di vino di tigre, ogni pelle venduta, ogni osso contrabbandato è la prova di un sistema che ha scelto il profitto al posto della vita.

Di fronte a questo orrore, l’indignazione è il minimo. Ma non è sufficiente. Serve raccontare, denunciare, smascherare. Serve ricordare che dietro ogni prodotto illegale c’è un animale che non ha mai avuto una possibilità. E serve farlo con la stessa forza con cui questo mercato continua a prosperare nell’ombra.

I governi di questo triangolo dello scandalo hanno più volte rilasciato delle dichiarazioni ufficiali confermando il loro impegno per contrastare questo commercio illegale con controlli serrati e pende più severe. Purtroppo, la situazione non è cambiata anzi è addirittura peggiorata.