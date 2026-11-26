Esteri

Trump e Rutte avvertono Mosca, ma tacciono sul raid ucraino in Libia

A Mar-a-Lago il presidente americano e il segretario generale della Nato invocano una rapida pace in Ucraina e rilanciano il riarmo

di Ernesto Ferrante - 26 Novembre 2026

Donald Trump e Mark Rutte chiedono a Mosca di evitare qualsiasi azione che possa allargare la guerra in Ucraina. È il cuore della dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca al termine del loro incontro a Mar-a-Lago, definito “eccezionale” e “di grande impatto”. I due leader ribadiscono la necessità di arrivare rapidamente a una soluzione pacifica del conflitto e insistono sull’importanza che la Russia non intraprenda iniziative capaci di provocare un’ulteriore escalation. Le parole, tuttavia, entrano immediatamente in collisione con il contesto reale nel quale vengono pronunciate.

Nello stesso documento non compare infatti alcun riferimento all’attacco rivendicato da Kiev contro navi russe nel porto libico di Bengasi, un’operazione che ha provocato anche la morte di due militari libici. Non si tratta di un dettaglio marginale né di una vicenda periferica. Al contrario, è probabilmente uno degli sviluppi più significativi dell’intera guerra. Un’azione militare riconducibile al conflitto russo-ucraino compiuta sul territorio di uno Stato terzo, nel cuore del Mediterraneo. Se esiste oggi un episodio che pone concretamente il problema dell’estensione geografica della guerra, è proprio quello di Bengasi.

Il doppio standard occidentale

Appena qualche ora prima, infatti, il portavoce Dmitry Peskov aveva ricordato ricordato che “nessuno Stato lascia impunito qualsiasi attentato alla vita del proprio personale militare”, lasciando intendere che Mosca farà “tutto ciò che è necessario” per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare.

Messaggi che evidenziano anche una contraddizione politica sempre più difficile da occultare. Da oltre due anni l’Occidente denuncia il rischio di escalation ogni volta che la Russia modifica il proprio livello di coinvolgimento militare. Molto meno frequenti, invece, sono le riflessioni quando ad alterare gli equilibri è una delle parti sostenute militarmente e politicamente dalla Nato. Non si tratta di assolvere la Federazione russa né di legittimare le sue scelte. Si tratta piuttosto di applicare gli stessi criteri di giudizio agli stessi fatti. Se colpire obiettivi fuori dal teatro originario del conflitto è un elemento di destabilizzazione quando lo fa una parte, dovrebbe esserlo anche quando lo fa l’altra.

La guerra lunga dietro la retorica della pace

L’incontro di Mar-a-Lago ha prodotto anche un altro messaggio. Trump e Rutte hanno concordato di continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella base industriale militare degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica. Mentre si invoca la pace, dunque, si rafforzano simultaneamente le strutture materiali di una competizione strategica destinata a durare anni. È il paradosso della diplomazia occidentale contemporanea, parlare il linguaggio della de-escalation mentre si normalizza l’espansione del conflitto.

Il non detto che conta più del detto

La vera notizia uscita dal faccia faccia tra il tycoon e il segretario generale della Nato non è quindi l’appello rivolto a Mosca, ma il silenzio che lo accompagna. Se l’Occidente vuole continuare a presentarsi come il custode dell’ordine internazionale, non può rivendicare il monopolio morale della definizione di escalation, condannando alcuni atti e cancellandone altri dal dibattito pubblico. Una guerra non si allarga solo quando lo decide il nemico. Si amplia ogni volta che qualcuno apre un nuovo fronte. E Bengasi, piaccia o no, è già un nuovo fronte. Il resto è retorica.

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