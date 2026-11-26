Esteri

Il mercato globale delle illusioni e l'allarme lanciato dall'Oms

di Mauro Trieste - 26 Novembre 2026

Nel mercato globale delle illusioni, poche merci si vendono meglio della speranza. La promessa di una vincita capace di cambiare la vita continua a esercitare un’attrazione potente, soprattutto su chi dispone di meno risorse e vede restringersi le possibilità di migliorare la propria condizione economica. È qui che il gioco d’azzardo rivela la sua natura più controversa di industria che prospera sulla prospettiva, quasi sempre irrealizzabile, di un riscatto individuale. E mentre la ludopatia si espande in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Oceania, si rafforza il sospetto che gli Stati non siano davvero disposti a combattere un fenomeno dal quale continuano a trarre consistenti benefici fiscali.

Una questione di salute pubblica

L’Organizzazione mondiale della sanità considera ormai il gambling una questione di salute pubblica globale. Nella documentazione più recente, l’OMS stima che circa l’1,2% della popolazione adulta mondiale soffra di un disturbo da gioco d’azzardo e che milioni di altre persone subiscano conseguenze economiche, sociali e psicologiche legate al fenomeno. Ancora più significativo è un dato che colpisce al cuore il modello di business del settore. Una quota rilevante delle entrate deriva dai giocatori che manifestano comportamenti problematici o ad alto rischio. L’azzardo patologico è associato a indebitamento, disagio psichico, crisi familiari, perdita del lavoro e aumento del rischio suicidario.

Estensione e normalizzazione del mercato delle illusioni

Le dimensioni economiche del comparto spiegano in parte le resistenze a interventi più drastici. Secondo diverse analisi internazionali, il mercato globale del gioco d’azzardo vale già centinaia di miliardi di dollari ed è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni grazie alla diffusione delle piattaforme digitali e delle applicazioni mobili. Un’espansione che procede di pari passo con la normalizzazione culturale del gioco, sempre più presente nelle sponsorizzazioni sportive, nei social network e nei contenuti digitali rivolti ai giovani.

Un conto salato per le fasce più fragili

A pagare il prezzo più alto sono però le fasce più vulnerabili. Disoccupati, lavoratori precari, famiglie a basso reddito e giovani privi di prospettive rappresentano il terreno più fertile per quella che molti studiosi definiscono una vera e propria “tassa sulla speranza”. Particolarmente preoccupanti sono i dati che riguardano i minori. Il progetto europeo ESPAD, che monitora i comportamenti degli adolescenti, segnala una crescita del gioco online e dei comportamenti problematici tra gli studenti europei. Le campagne pubblicitarie, la gamification e la sovrapposizione sempre più marcata tra intrattenimento digitale e scommesse stanno contribuendo a ridurre la percezione del rischio presso le nuove generazioni.

Una piaga ormai globale

Anche le conseguenze più estreme trovano conferma nei dati. In Australia, uno dei Paesi con la più alta spesa pro capite per il gioco d’azzardo, studi citati dall’OMS hanno collegato il gambling a una quota significativa dei suicidi registrati nello Stato di Victoria. In Svezia, le persone affette da disturbo da gioco presentano un rischio di morte per suicidio molte volte superiore rispetto alla popolazione generale. Segnali analoghi emergono in Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, dove la ludopatia viene ormai affrontata come una questione sanitaria e sociale di primo piano.

Dietro le statistiche esistono storie concrete di famiglie indebitate, patrimoni dissolti, relazioni spezzate e carriere compromesse. È la realtà quotidiana che associazioni come Gamblers Anonymous e Gam-Anon incontrano ogni giorno, sfidando resistenze e reticenze.

La ludopatia non può essere liquidata come una semplice debolezza individuale. Sempre più spesso appare come il sintomo di un sistema economico e sociale che trasforma l’insicurezza in mercato e la speranza in prodotto. Quando l’ascensore sociale rallenta, il caso viene venduto come alternativa. E quando la speranza stessa diventa una tassa globale, il banco continua a vincere mentre i costi ricadono, come sempre accade, su chi aveva meno da perdere fin dall’inizio.