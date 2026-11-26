Politica

Sindrome di Belgrado: l’asse Grillo-Dibba gela il Campo largo

di Eleonora Manzo - 26 Novembre 2026

Da una parte il garante che non garantisce più nessuno, se non il proprio istinto di conservazione politica, dall’altra l’avvocato del popolo che ha provato a trasformare una rivolta digitale in un partito di governo ordinario, salvo ritrovarsi ostaggio delle proprie stesse origini.

Il duello tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte ha ormai superato la soglia della semplice incompatibilità caratteriale per trasformarsi in una guerra di logoramento ad alto potenziale distruttivo. Dopo aver ribattezzato il presidente pentastellato “Reverendo Jones”, il fondatore del Movimento ha deciso di alzare ulteriormente la posta, calando sul tavolo la carta più temuta dai vertici cinque stelle: il cosiddetto “Piano Serbia”.

L’operazione, spiegata nei dettagli anche dall’ex ministro Danilo Toninelli, guarda direttamente alle piazze degli studenti di Belgrado. La logica è tanto elementare quanto spietata.

Qualora a gennaio 2027 un giudice dovesse restituire a Grillo la titolarità del simbolo, il comico genovese è pronto a riprenderselo per intestarlo esclusivamente a una lista di giovani under 25. Via i parlamentari di lungo corso, ritorno integralista al codice etico, tetto dei due mandati e democrazia diretta. Un cortocircuito studiato per azzerare l’intera parabola istituzionale costruita da Conte negli ultimi anni.

Ma la vera leva con cui Grillo conta di scardinare le ambizioni dell’ex premier porta il nome di Alessandro Di Battista, al quale ha teso pubblicamente la mano, dichiarandosi pronto a sostenerlo ‘domani mattina’ nel caso decidesse di trasformare la sua associazione Schierarsi in un progetto elettorale autonomo.

La saldatura tra il padre nobile del grillismo e il battitore libero più apprezzato dalla base ortodossa rappresenterebbe una frattura insanabile per il Movimento.

Per cogliere la portata dei nuovi, autentici dolori di pancia che agitano il quartier generale contiano, basta leggere i numeri emersi dagli ultimi sondaggi di Noto che evidenziano come l’area riconducibile a Di Battista si collochi già oggi fuori dal perimetro progressista con un consenso tra il 3 e il 5 per cento. Una dote tutt’altro che trascurabile, capace di sottrarre voti proprio nel bacino più identitario e movimentista di Conte, rendendo aritmeticamente in salita qualsiasi ipotesi di coalizione competitiva per il Campo largo.

Mentre nel centrosinistra si consuma questa resa dei conti tra carte bollate, veti incrociati e nostalgie delle origini, a Palazzo Chigi si osserva la scena con comprensibile serenità. Il governo guidato da Giorgia Meloni continua infatti a beneficiare di una compattezza di maggioranza che, pur nelle fisiologiche dialettiche interne, appare solida se confrontata con il cantiere permanente dell’opposizione.

La stabilità dell’esecutivo, unita alla capacità della premier di mantenere saldo il timone dell’agenda politica ed economica verso la fine naturale della legislatura, risalta ancora di più di fronte a un fronte progressista che fatica persino a stabilire chi sia il legittimo proprietario dei propri simboli.

Il tempismo dell’affondo di Grillo è chirurgico. A ridosso della volata per le Politiche 2027, con le alleanze ancora tutte da definire e il Partito Democratico impegnato a tenere insieme anime inconciliabili, l’attesa per la pronuncia di gennaio sul marchio M5S rischia di congelare l’intera strategia dell’opposizione.

Conte resta così stretto tra la necessità di accreditarsi come partner affidabile per i riformisti e il timore di venire svuotato dal basso dal duo Grillo-Di Battista. Così, mentre Giorgia Meloni può permettersi di programmare il futuro forte di una coalizione coesa, il campo largo rischia di scoprire a proprie spese che il vero avversario da battere alle prossime Politiche non siede a Palazzo Chigi, ma passeggia tra Genova e gli studi televisivi.

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