Torino

Torino, a Palazzo Madama concluso il restauro della facciata juvarriana

di Redazione - 26 Novembre 2026

Torino ritrova uno dei suoi monumenti simbolo. Con lo smontaggio dei ponteggi si è concluso il restauro integrale della facciata di Palazzo Madama, capolavoro dell’architettura barocca progettato da Filippo Juvarra.

Il completamento dei lavori è stato presentato questa mattina alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura Rosanna Purchia, della soprintendente Lisa Accurti, della presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi, del presidente della Fondazione Torino Musei Massimo Broccio e del direttore dei lavori Gianfranco Gritella.

L’intervento, articolato in due lotti, ha comportato un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui 2,9 finanziati dalla Fondazione CRT e 2,3 dal Ministero della Cultura. I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale, il recupero dei marmi storici e il restauro dei grandi finestroni barocchi.

Sulla sommità del Palazzo sono state collocate le copie in marmo di Carrara delle quattro statue allegoriche del Buon Governo, opera di Giovanni Baratta. Le sculture originali, restaurate, saranno valorizzate nel percorso museale della Galleria di Carlo Emanuele I.

Il recupero della facciata costituisce una tappa fondamentale del più ampio progetto di riqualificazione di Palazzo Madama, che prevede investimenti per 12,5 milioni di euro, sostenuti dalla Città di Torino, dalla Fondazione CRT e dal Ministero della Cultura.

Tra i prossimi interventi figurano il recupero degli ambienti sotterranei, l’apertura al pubblico della terrazza panoramica di oltre 500 metri quadrati sopra lo Scalone juvarriano e la valorizzazione di nuovi spazi museali. In fase di pianificazione anche la realizzazione di oltre 600 metri quadrati di ulteriori superfici espositive.

L’obiettivo è rafforzare l’identità di Palazzo Madama come Museo della Città, punto di partenza per conoscere Torino e le sue trasformazioni. Dalle testimonianze romane al castello medievale, dalla reggia barocca alla sede del Senato del Regno di Sardegna, l’edificio custodisce oltre duemila anni di storia urbana e un patrimonio museale di oltre 80 mila opere.

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