Esteri

Messico, la tempesta Polo diventa uragano di categoria 4

L’uragano Polo avanza sul Pacifico e mette sotto pressione le comunità costiere messicane

di Gianluca Pascutti - 22 Settembre 2026

@ANSAfoto

La tempesta Polo si è trasformata in uragano Polo sul Pacifico e ha acceso i riflettori sulla costa del Messico. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione del sistema, mentre lungo il litorale pacifico cresce la preoccupazione per piogge, vento e mareggiate.

Stato del ciclone e posizione sul Pacifico

L’uragano Polo si trova al largo della costa sud del Messico, con il centro sul Pacifico orientale. I venti hanno superato la soglia tipica delle tempeste tropicali, confermando la classificazione come uragano di categoria 4. La struttura del ciclone si è rafforzata velocemente, i modelli indicano un possibile ulteriore rafforzamento nelle prossime ore. La traiettoria rimane in gran parte marina, tuttavia le fasce costiere sono già esposte a condizioni meteo avverse.

Aree in allerta lungo la costa messicana

L’allerta meteo riguarda diversi tratti della costa pacifica del Messico, con particolare attenzione agli stati affacciati sul mare. Le autorità locali hanno disposto misure preventive, tra cui sospensioni di attività in zone esposte e controlli sui corsi d’acqua. Nei principali centri costieri si raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree soggette a inondazioni e frane. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a evitare spostamenti non necessari nelle fasi di peggioramento.

Rischi principali

L’uragano Polo può generare piogge intense con accumuli significativi in poche ore. Questo aumenta il rischio di alluvioni lampo, smottamenti e problemi alla viabilità nelle zone montuose e collinari vicine alla costa. Sul mare sono attese mareggiate e onde molto alte, con possibile erosione delle spiagge e difficoltà per la navigazione. Il vento forte può provocare danni a infrastrutture leggere, alberi e linee elettriche, soprattutto nelle aree più esposte.

Misure di sicurezza e raccomandazioni

La protezione civile messicana ha attivato piani di emergenza per l’uragano Polo, con squadre pronte a intervenire in caso di criticità. Si raccomanda di preparare un piccolo kit con acqua, alimenti non deperibili, torce e documenti essenziali. Chi vive vicino a fiumi o pendii instabili deve prestare particolare attenzione ai segnali di innalzamento dei livelli o movimenti del terreno. Le comunicazioni ufficiali restano il riferimento principale per comprendere l’evoluzione dell’allerta meteo sul Pacifico.

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