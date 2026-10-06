Cronaca

Aggredisce la ex con un coltello e la violenta. Arrestato 41enne in provincia di Palermo

Per l'uomo, pluripregiudicato, è quindi scattato l’arresto con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali. E' ora detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo

di Lino Sasso - 6 Ottobre 2026

Aggredisce la ex sotto la minaccia di un coltello e poi la violenta: è accaduto a Villabate, in provincia di Palermo. Il 41enne è stato quindi arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali. L’uomo, pluripregiudicato, è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo. L’indagine è stata coordinata dal secondo dipartimento Fasce deboli della Procura di Palermo, guidato dalla procuratrice Laura Vaccaro. Gli accertamenti sono partiti dalle dichiarazioni della vittima, alle quali si sono aggiunti gli esami medico legali e i prelievi biologici effettuati nel corso delle indagini. Gli investigatori hanno così ricostruito anche il rapporto tra la donna e il 41enne. Una relazione sentimentale complessa e travagliata, interrotta già anni prima a causa, secondo quanto emerso dalle indagini, dei comportamenti possessivi, gelosi e violenti dell’uomo.

Già nel 2020 il divieto di avvicinamento

Non si sarebbe trattato, infatti, del primo episodio. In passato il 41enne si sarebbe già reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive, condotte persecutorie e aggressioni fisiche nei confronti dell’ex compagna. Proprio per questi comportamenti, nel 2020 nei confronti dell’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Successivamente era finito agli arresti domiciliari. Per un lungo periodo i rapporti tra i due si erano completamente interrotti. In seguito, però, il 41enne sarebbe riuscito a riallacciare i contatti con l’ex compagna, rassicurandola sul fatto di essere cambiato. La donna avrebbe mantenuto un atteggiamento prudente. Una cautela davanti alla quale, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero progressivamente riemersi i precedenti comportamenti dell’uomo.

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