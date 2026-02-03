Italpress Notizie Motori

“Welcome Home” con il nuovo Mercedes-Benz Marco Polo

di Italpress - 3 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con il suo design esclusivo e le dimensioni esterne compatte, il Mercedes-Benz Marco Polo è generalmente considerato il veicolo da glamping con la stella, ideale sia per i viaggi che per l’uso quotidiano. Per molti dei suoi clienti è molto più di questo: è una sensazione di “casa”, anche quando si è in viaggio. Mercedes-Benz rafforza questo feeling con il nuovo Marco Polo, puntando su dettagli inediti e intelligenti nello spazio abitativo e su una lavorazione ancora più raffinata da parte degli specialisti interni dell’azienda, che sono già al lavoro sul successivo step basato sulla nuova Mercedes-Benz Van Architecture.

“Con il nuovo Marco Polo offriamo ai nostri clienti una casa su ruote ancora più sofisticata. Una casa che unisce con naturalezza viaggio e vita quotidiana, esprimendo allo stesso tempo una dichiarazione di stile. In altre parole: una Mercedes-Benz a tutti gli effetti” ha dichiarato Sagree Sardien, Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans. “Nel nostro stabilimento di Ludwigsfelde, grazie a un team altamente motivato, il Marco Polo viene allestito in un reparto dedicato, utilizzando processi di produzione all’avanguardia. Di conseguenza, il nuovo Marco Polo incarna il massimo dell’eccellenza Mercedes-Benz” ha aggiunto Roberto Lopez Garcia, Head of Production & Site Mercedes-Benz Ludwigsfelde.

Spesso sono gli interventi realizzati con grande cura per i dettagli, a trasformare un veicolo in una vera casa su ruote. Con questo obiettivo, nell’ultima edizione del suo apprezzato Marco Polo, Mercedes-Benz si è concentrata sull’evoluzione di alcune caratteristiche selezionate dello spazio abitativo. La sostanza del prodotto Marco Polo rimarrà invariata: basato ancora sulla Classe V, mantiene la sua identità di mercato come veicolo da glamping con la stella Mercedes-Benz, ideale sia per i viaggi sia per l’uso quotidiano.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

