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Zurbaran per la prima volta in mostra a Londra

di Italpress - 29 Aprile 2026

LONDRA (ITALPRESS) – “È la più completa rassegna dell’opera di Zurbaran mai vista in Gran Bretagna. Questa mostra offre nuove prospettive su uno dei grandi artisti dell’epoca barocca, le cui opere visionarie hanno plasmato la nostra comprensione della Spagna del XVII secolo”. Sono le parole di Daniel Sobrino Ralston, curatore insieme a Francesca Whitlum-Cooper della mostra dedicata all’arte di Francisco de Zurbaran, presentata oggi in anteprima alla stampa, che aprirà alla National Gallery di Londra sabato 2 maggio. Si annuncia come uno dei principali eventi culturali globali dei prossimi mesi.

Contemporaneo di Velazquez e Murillo, Francisco de Zurbaran ha prodotto soprattutto arte sacra di grandissimo impatto, diffusa già ai suoi tempi sia in Spagna che nelle colonie in America Latina. I suoi crocifissi, ritratti della Vergine e l’iconico Agnus Dei hanno scritto pagine importanti della storia dell’arte. Alcune delle opere esposte sono state restaurate di recente, rendendo questo appuntamento ancora più eccezionale.

La mostra, aperta fino al 23 agosto, riunisce opere provenienti da importanti musei e collezioni private, che dopo Londra verranno esposte al Louvre e all’Art Institute of Chicago. Francesca Whitlum-Cooper non cela il suo entusiasmo: “Che siano alti tre metri o abbastanza piccoli da stare tra le mani, i suoi dipinti sono straordinariamente potenti. Spero che i visitatori a Londra, e nelle nostre sedi partner a Parigi e Chicago, rimangano allo stesso tempo stupiti e profondamente toccati da questo incontro con l’opera di Zurbaran”

-Foto f51/Italpress-

(ITALPRESS).