Dossier Ai

La Fed e i rischi della corsa all’Ai

Il governatore Warsh: "Il nostro ruolo è riconoscerne l'impatto sull'economia"

di Maria Graziosi - 16 Novembre 2026

La Fed torna a sottolineare i rischi a proposito della corsa all’Ai. È stato proprio il governatore Kevin Warsh a riportare il focus della questione attorno ai pericoli che possono discendere dalle nuove tecnologie. E questo non perché abbiano un sentiment negativo rispetto all’intelligenza artificiale. Più semplicemente perché di fronte a una questione epocale come questa occorre farsi trovare preparati. Anche in caso di scossoni, problemi e guai. Quelli, purtroppo, non mancano mai.

La Fed e i rischi dell’Ai

“Il nostro compito è prepararci a qualsiasi scenario possa presentarsi. questo significa pianificare le possibili contromisure, un’attività che diventa ancora più importante in un mondo che cambia così rapidamente”, ha spiegato Warsh. Che ha proseguito. “Come responsabili delle politiche economiche, dobbiamo essere consapevoli che le grandi opportunità raramente sono prive di rischi. E in questo caso i rischi, se sottovalutati, possono avere effetti altamente destabilizzanti e comportare costi economici elevati”. Ecco.

Quali pericoli

Il governatore della Fed Warsh passa in rassegna i rischi legati all’Ai. “L’intelligenza artificiale mette strumenti potenti a disposizione di tutti, compresi i soggetti che agiscono in modo illecito. Per questo guardiamo con particolare attenzione alle infrastrutture critiche e alle loro potenziali vulnerabilità”. E non è poco, anzi. “Alla Federal Reserve – ha proseguito Warsh -, il nostro ruolo non è né promuovere né contrastare questa tecnologia. La nostra responsabilità è riconoscere che la sua diffusione su larga scala avrà un impatto significativo sull’ economia, con importanti implicazioni per la politica monetaria negli anni a venire”.

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