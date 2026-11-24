Salute

La svolta digitale della sanità? Non per tutti

Anche per l'acquisto a carico del cittadino di benzodiazepine e psicofarmaci inseriti nelle tabelle delle sostanze controllate scatta la ricetta bianca elettronica

di Dave Hill Cirio - 24 Novembre 2026

Svolta digitale della sanità: da ieri la dematerializzazione delle prescrizioni mediche segna un nuovo passaggio decisivo nel nostro Paese. Anche per l’acquisto a carico del cittadino di benzodiazepine e psicofarmaci inseriti nelle tabelle delle sostanze controllate scatta la ricetta bianca elettronica.

C’è la svolta digitale della sanità?

Una svolta promossa per garantire maggiore tracciabilità delle terapie, azzerare l’uso della carta e contenere gli errori di trascrizione o di falsificazione dei moduli. Ma la realtà quotidiana si scontra duramente con la vulnerabilità digitale dell’Italia. Se la smaterializzazione delle ricette punta ad azzerare le distanze burocratiche e le code negli studi medici, la fruizione effettiva del servizio rischia di trasformarsi in un vero muro per milioni di utenti fragili.

Chi risolve i problemi informatici che per non ha dimestichezza con il tech?

Senza una solida alfabetizzazione digitale, il nuovo meccanismo finisce per scaricare l’intero peso operativo sulla figura del caregiver familiare. Come evidenziato dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, figli, parenti e assistenti familiari diventano intermediari indispensabili per recuperare i codici Nre o gestire le credenziali, esponendo direttamente gli anziani ai rischi di una delega informale.

In questo complesso scenario, il presidio di salvataggio si conferma la farmacia di prossimità. Come sottolinea Federfarma, i farmacisti territoriali svolgono l’essenziale ruolo di sportello di facilitazione e mediazione umana, stampando i promemoria cartacei e recuperando i dati dal sistema Tessera Sanitaria per chi non è connesso. La transizione dimostra così che la digitalizzazione in sanità rappresenta una reale conquista sociale solo se semplifica l’accesso alla cura senza mai tagliare fuori chi ha più bisogno di assistenza.