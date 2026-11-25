Roma

Roma a ostacoli: il dossier di Ripensiamo Roma sulla Capitale inaccessibile

La proposta di un piano di interventi per risalire la china nazionale

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

Muoversi a Roma resta un percorso a ostacoli. Durante l’evento “Oltre le barriere, io ci sono” promosso da Ripensiamo Roma Giovani, il presidente dell’associazione Donato Bonanni ha richiamato l’attenzione sull’urgenza del tema a livello nazionale. «Quasi 1 italiano su 10 – dice – convive con disabilità. È un dato allarmante perché ci fa capire quanto il nostro Stato dovrà impegnarsi nei prossimi anni per migliorare l’accessibilità ed eliminare le barriere architettoniche».

Ripensiamo Roma sulla Capitale inaccessibile ai disabili

All’incontro, presenti i consiglieri capitolini Flavia De Gregorio, Giovanni Quarzo e Rachele Mussolini, il “Dossier sull’accessibilità”.

Nel territorio metropolitano della Capitale la disabilità riguarda circa il 10% della popolazione. Tuttavia, soltanto un Municipio su 15 (il Municipio X – Ostia) ha finora adottato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

E la situazione dei trasporti pubblici?

E’ critica: sulla Linea A il 78% delle stazioni presenta problemi di accessibilità e il 52% è privo di ascensori funzionanti. Sulla Linea B i servoscala funzionano solo nel 9% dei casi, lasciando inaccessibili stazioni come Colosseo e Cavour.

Nel confronto nazionale, Roma ottiene un punteggio di accessibilità urbana di soli 62/100, distante da Torino (78) e Milano (88).

Per superare il ritardo, Ripensiamo Roma propone un piano di investimenti da 90 milioni di euro in quattro fasi, puntando al 100% di stazioni accessibili in autonomia entro il 2036.

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