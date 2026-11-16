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Un milione e mezzo di fedeli all’ultima messa di Papa Leone in Perù

Il messaggio del Pontefice alla folla riunita a Lima

di Cristiana Flaminio - 16 Novembre 2026

Un milione e mezzo di fedeli ha preso parte all’ultima messa di Papa Leone XIV in Perù. La cerimonia, che si tiene nella spianata dell’aeroporto Las Palmas, nel distretto della capitale di Lima, è l’ultimo appuntamento del viaggio apostolico del Sommo Pontefice in Sudamerica. Un abbraccio reale, concreto. Tra il popolo peruviano e un Papa che ha iniziato la sua ascesa proprio partendo dalle missioni andine.

La messa di Papa Leone in Perù

Proprio durante l’ultima messa celebrata in Perù, Papa Leone consegna un messaggio importante. “In questo mondo sconvolto e ferito dalla prepotenza, la Parola ci educa anche oggi a un nuovo tipo di forza. Dice infatti il Signore: ’A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terrà. È il potere dell’amore crocifisso – ha affermato il pontefice – Il mandato dell’unico vero Signore, che abbiamo ascoltato nella proclamazione del Vangelo, aiuta a comprendere l’essenza e la missione della Chiesa: portare avanti l’opera di Gesù Cristo, con il potere suo, tanto diverso dai poteri mondani”. Un modo potente per tornare a chiedere la pace.

Il ricordo di san Toribio

Papa Leone ha poi voluto dedicare, durante la Messa, un tributo a una figura centrale, amatissima dai fedeli del Perù. “Trecento anni dopo la canonizzazione di San Toribio de Mogrovejo, secondo arcivescovo di Lima, ringraziamo, come peruviani, per il dono della fede cristiana che la sua testimonianza apostolica ha profondamente radicato nel nostro popolo”. E quindi. “Insistette che i sacerdoti imparassero il quechua e lottò per l’ordinazione di indigeni e meticci, che molti membri del clero ancora disprezzavano. Toribio desiderava che fossero gli stessi indigeni a evangelizzare i propri parenti, amici e vicini. Voleva, infatti, che l’auspicabile abbandono di qualche credenza ancestrale avvenisse di loro spontanea volontà, senza essere costretti”.

Il saluto al suo popolo

Leone ha infine voluto salutare il “suo” popolo. “Cari fratelli e sorelle, al termine di questa mia visita apostolica desidero anch’io confermarvi nella fede e nella carità e assicurarvi che vi porterò sempre con me. sì, il popolo peruviano è anche il mio popolo”. E quindi un altro appello: “Il mio viaggio volge al termine, ma il tempo della missione continua! Ricordiamo che alla fine di ogni messa siamo inviati a evangelizzare. Per questo, andate e annunciate il vero Dio! Rendete testimonianza di ciò che avete visto e udito! Che nessuno rimanga all’oscuro di questa buona novella”.

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