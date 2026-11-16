Cronaca

Federica Torzullo, il grido di dolore dei genitori in aula: “Devi marcire in carcere”

di Priscilla Rucco - 16 Novembre 2026

“Guardaci!”. E poi: “Devi marcire in carcere”. Sono queste le parole che Stefano Torzullo ha gridato in aula contro Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato di aver ucciso sua figlia Federica. Accanto a lui la moglie, che lo ha chiamato “maledetto” e lo ha accusato di aver rovinato anche la vita del loro nipote. È successo oggi, lunedì 16 novembre, davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma, durante una nuova udienza del processo per il femminicidio di Anguillara Sabazia. Parlando poi con i giornalisti presenti, il padre è tornato sui vari tentativi di depistaggio e sui dieci giorni trascorsi prima che il corpo della figlia fosse ritrovato.

Dieci giorni di silenzio

Federica Torzullo aveva 41 anni, era ingegnera e aveva deciso di separarsi dal marito. È stata uccisa nella villetta di famiglia tra l’8 e il 9 gennaio scorsi. Per giorni Carlomagno ha lasciato credere che fosse scomparsa, finché il 18 gennaio il corpo è stato trovato in un canneto dietro il deposito della sua impresa di movimento terra.

L’autopsia ha contato 23 coltellate – alcune sulle mani – segno che la donna ha provato a difendersi. Un testimone ha raccontato di aver visto del fumo nell’area dell’azienda la mattina successiva al delitto e di essersi sentito rispondere che stava “facendo pulizia”. Davanti al gip di Civitavecchia, l’uomo ha confessato, sostenendo di aver agito per paura di perdere l’affidamento del figlio. In un successivo interrogatorio, a giugno, ha detto al procuratore di essersi sentito “vuoto”.

Il primo processo con il nuovo reato

Il caso – raccolto in un fascicolo di oltre 6mila pagine – ha un peso che va oltre la cronaca. Per la prima volta in Italia è stato contestato il reato autonomo di femminicidio, introdotto dall’articolo 577-bis del codice penale ed entrato in vigore il 17 dicembre 2025, che prevede l’ergastolo. Dopo la richiesta di giudizio immediato della Procura di Civitavecchia, Carlomagno è a processo per femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre che per soppressione e vilipendio di cadavere. L’imputato parla invece di un gesto d’impeto, improvviso. Alla prima udienza, a fine ottobre, la difesa aveva chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla nuova norma, ma la Corte l’ha respinta, ritenendola non rilevante. Il Tribunale per i minorenni, intanto, ha vietato ogni contatto tra padre e figlio.

Quello che resta

La rabbia dei genitori di Federica è quella di chi non ha più nulla da perdere, se non ottenere la verità e la giustizia. La sorella Stefania ha ricordato che la violenza psicologica è difficile da riconoscere ed ha invitato le donne ad andarsene quando non si sentono al sicuro. Gli esperti ricordano, infatti, che il momento della separazione resta tra i più pericolosi, e secondo l’Istat quasi una donna su cinque tra quelle che hanno avuto un ex partner ha subito violenze da parte dell’ex. Una legge più severa è un segnale importante, ma la prevenzione si gioca prima, nell’ascolto e nella protezione. E al centro di questa storia resta un minore, che dovrà crescere senza la mamma.

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