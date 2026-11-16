Turismo

Bressanone, all’Hotel Elephant il fascino di cinque secoli di storia e ospitalità

di Redazione - 16 Novembre 2026

di MATTEO BARONE

A Bressanone persino un elefante ha trovato il modo di entrare nella storia. E di rimanerci per quasi cinque secoli. La vicenda risale al 1551, quando Soliman, un pachiderma proveniente dall’India e destinato alla corte imperiale di Vienna, attraversò le Alpi suscitando una curiosità da mobilitare intere città. Durante il viaggio si fermò per 14 giorni in una locanda di Bressanone. Quella locanda esiste ancora, porta il suo nome ed è diventata uno degli alberghi storici più affascinanti dell’Alto Adige.

L’Hotel Elephant

L’Hotel Elephant si trova nel cuore di Bressanone, una città che conserva il carattere elegante e vagamente aristocratico dell’antico Tirolo. L’atmosfera è quella delle città mitteleuropee che hanno conservato una propria identità, alimentata da tradizioni ancora presenti nella vita quotidiana.

Bressanone possiede inoltre una posizione privilegiata, ai piedi delle Alpi, che permette di alternare il piacere della città alle escursioni nel paesaggio montano. Il centro storico invita a passeggiare con calma, mentre poco distante l’Abbazia di Novacella custodisce un patrimonio artistico e religioso di grande interesse. La Hofburg, antica residenza dei principi vescovi, testimonia il prestigio politico di questa città, considerata la più antica del Tirolo.

Il continuo della tradizione alberghiera

In un contesto così ricco di storia, l’Hotel Elephant sembra aver trovato la propria collocazione naturale. La sua esistenza è documentata fin dal 1442, mentre dal 1773 appartiene alla famiglia Heiss-Falk.

Oggi Elisabeth Heiss e il figlio Michael Falk continuano la tradizione alberghiera. L’edificio racconta questa continuità attraverso ambienti nei quali gli arredi antichi convivono con gli interventi più recenti. Le boiseries, i tessuti e gli oggetti conservati restituiscono il gusto di un’ospitalità legata alla cultura delle residenze signorili europee.

Il recente intervento di ristrutturazione ha interessato il tetto e il piano sottotetto, dove sono state ricavate tredici nuove camere, comprese cinque suite con vista sulle montagne. Le nuove sistemazioni si aggiungono alle trenta camere e suite della casa storica, ampliando l’offerta ricettiva.

L’area benessere

Particolarmente interessante è il recupero delle antiche scuderie, oggi trasformate in un’area benessere che conserva le colonne originali del 1888. La piscina coperta è inserita in un ambiente dalle tonalità calde, mentre la sauna finlandese e il bagno di vapore completano uno spazio dedicato al relax.

La posizione strategica

A pochi passi dalla struttura principale si trova Villa Marzari, entrata a far parte della proprietà nel 1872. Immersa in un parco di due ettari, la dependance dispone di dodici camere con balcone affacciato sul giardino. La presenza della piscina esterna e dei campi da tennis rende questa parte dell’Elephant particolarmente piacevole durante la bella stagione.

Anche il bar dell’hotel merita attenzione per la presenza di una sala del 1924 in stile post Liberty, recentemente valorizzata attraverso un intervento di rinnovamento.

La guida gastronomica dedicata alla tradizione altoatesina

La proposta gastronomica è affidata allo chef Mathias Bachmann, che guida il Ristorante Elephant, dedicato alla tradizione altoatesina, e l’Apostelstube, raffinato indirizzo di appena quattro tavoli premiato con una stella Michelin. Una presenza che arricchisce l’offerta dell’albergo e contribuisce alla sua reputazione internazionale.

L’Hotel Elephant rappresenta così un punto di partenza privilegiato per conoscere una delle destinazioni più interessanti dell’arco alpino, dove il turismo contemporaneo convive con un patrimonio storico ancora profondamente radicato nella vita cittadina.

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