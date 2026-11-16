Turismo

QUBI – Natale a Salisburgo: i mercatini più belli tra luci e tradizioni

di Fabiana Romanutti - 16 Novembre 2026

A Salisburgo l’attesa del Natale si vive ovunque, tra piazze storiche, luci, profumi e antiche tradizioni. Dal celebre Salzburger Christkindlmarkt ai mercatini più raccolti, ogni angolo della città regala una diversa atmosfera dell’Avvento. Artigianato, specialità locali, cori, presepi e le tradizionali sfilate dei Krampus rendono questo periodo ancora più speciale per una visita alla città di Mozart.

Il museo di Natale a piazza Mozart

E proprio in piazza Mozart è aperto il Museo di Natale per un viaggio tra le tradizioni natalizie storiche dal 1840. Il cortile interno del Castello di Hellbrunn diventa lo scenario romantico del “Bosco delle fiabe” con settecento conifere decorate da diecimila palle di Natale rosse e ghirlande luminose. La facciata del castello si trasforma, in un gigantesco calendario dell’Avvento.

Sono accessibili al pubblico anche i famosi giochi d’acqua da raggiungere nella luce straordinaria in cui è immersa la passeggiata che costeggia le grotte barocche fino al laghetto a stella.

Per i bambini ci sono i pony da cavalcare, la grigliata dei würstel, l’ufficio dedicato per imbucare le lettere per Gesù Bambino o Babbo Natale e la possibilità di conoscere da vicino le maschere e i costumi da Krampus.

La Fortezza di Hohensalzburg, sede di un incantevole mercatino

La Fortezza di Hohensalzburg non è soltanto il celebre emblema di Salisburgo. È anche la sede di un incantevole mercatino, in alto sopra i tetti della città.

Già la passeggiata verso la Fortezza promette puro romanticismo: durante la salita, più di cento tradizionali stelle di Herrnhut trasformano la via in un mare di luci. Una volta arrivati nel cortile, il mercatino offre una notevolissima selezione di artigianato locale, idee regalo creative.

Imperdibile un assaggio della Flammkuchen, la focaccia natalizia da passeggio cotta nello storico forno a legna. Apprezzati non solo dalle famiglie con bambini i laboratori per creare biscotti speziati, al suono di musiche d’atmosfera: del resto proprio qui è nato il celebre canto natalizio Astro del ciel.

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