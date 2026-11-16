Cultura & Spettacolo

L’Ombra di Piedone sulla Napoli di oggi: Salvatore Esposito tra cazzotti, anima e verità

Salvatore Esposito: ""In America incontro Spielberg, con i grandi registi italiani nemmeno un caffè"

di Dave Hill Cirio - 16 Novembre 2026

Napoli non è una cartolina da consumare in un weekend, l’ispettore Vincenzo Palmieri dice di saperlo bene. Con Piedone – Uno sbirro a Napoli, la serie Sky Original visibile su Sky e NOW, Salvatore Esposito ha già raccolto un testimone spirituale. Quello del commissario Rizzo, reso immortale dal mito di Bud Spencer, calato nelle contraddizioni brucianti della città contemporanea.

Torna Piedone: da quando?

Nelle nuove puntate della seconda stagione, tre film evento da 90 minuti diretti da Alessio Maria Federici. Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) si lanciano nella resa dei conti con il boss latitante Edoardo Iodice.

Ad arricchire una squadra già affiatata con l’inconfondibile verve di Fabio Balsamo arriva Massimiliano Rossi nei panni del misterioso vicequestore Enrico Ruotolo.

Tra i vicoli veraci e i moli del porto, l’indagine diventa la metafora di una giustizia che mal sopporta la burocrazia.

Cosa pensa Salvatore Esposito del cinema di oggi?

Ma la carica di Esposito travalica lo schermo. L’attore partenopeo ha espresso una visione lucida e schietta sullo stato del cinema italiano, denunciando le chiusure dell’ambiente.

E ha rivelato: “In America incontro Spielberg, con i grandi registi italiani nemmeno un caffè”.

Un’amarezza che non gli impedisce di guardare avanti e progettare il debutto alla regia con una prossima opera prima lontana dai canoni tradizionali.

Per ora, è Piedone. Per chi ama il poliziesco d’autore, il carisma indomabile di Esposito e la forza viscerale di Napoli, Piedone un appuntamento imperdibile. Un tributo affettuoso alla tradizione che sa parlare con orgoglio al pubblico di oggi.

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