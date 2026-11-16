Sciopero sanità 5 dicembre: è ancora possibile fermarlo?
Il lavoro del ministro Schillaci con il titolare del Mef, le risorse da "coprire", il commento dei sindacati
Orazio Schillaci
Sciopero sanità del 5 dicembre, la corsa contro il tempo per fermarlo. Il ministro della Salute Orazio Schillaci è al lavoro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per reperire 500 milioni di euro aggiuntivi destinati al personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Sciopero sanità 5 dicembre, sì o no?
Il ministro ha precisato che la sua priorità è indirizzare queste risorse a chi lavora in maniera esclusiva nel pubblico. E ha respinto le accuse di voler privatizzare il sistema sanitario.
Le risorse per i medici: quanti soldi?
L’ipotesi di 500 milioni complessivi è ritenuta “palesemente insufficiente” dalla Conferenza delle Regioni. Chiede invece 1,4 miliardi di euro nel triennio per l’adeguamento delle retribuzioni mediche. E 6,8 miliardi totali per la sanità nel 2027.
Il tema delle coperture, quindi, resta al centro del dibattito sugli emendamenti alla manovra in Commissione Bilancio.
Camici bianchi, la trattativa deve ancora cominciare?
La giornata di sciopero nazionale e la manifestazione a Roma del 5 dicembre restano confermate dalle sigle Anaao Assomed e Cimo-Fesmed.
Il segretario dell’Anaao, Pierino Di Silverio, ha definito positiva l’apertura di Schillaci sull’esclusività. Ha però sottolineato che il governo deve ascoltare il ministro anche sulla quantità totale delle risorse prima di poter iniziare una vera trattativa.
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