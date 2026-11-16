Economia

Il conto che non torna: l’autonomia finanziaria femminile è un’urgenza nazionale?

In Ue le donne registrano un rischio di povertà in pensione superiore dell'80% rispetto agli uomini

di Elizabeth Costello - 16 Novembre 2026

L’indipendenza economica non è un esercizio contabile, ma il confine concreto della libertà individuale. Eppure, in Italia quasi una donna su sei non possiede un conto corrente personale. E resta priva di un accesso del tutto autonomo alle risorse primarie.

Donne e autonomia finanziaria: quali sono i numeri?

I dati dell’Edufin Index fissano il livello di alfabetizzazione finanziaria femminile a 53 punti su 100, contro i 59 degli uomini. Il vero nodo, tuttavia, non risiede nelle capacità dei singoli, ma nelle architetture familiari e nei modelli culturali.

All’interno delle coppie, il 77% degli uomini si proclama responsabile principale delle decisioni economiche, a fronte di appena il 53% delle donne.

Questa disparità è alimentata da un profondo squilibrio nel lavoro. Anche nei nuclei in cui la donna garantisce il reddito principale della casa, nel 60% dei casi gestisce da sola l’intero carico domestico. Ciò, contro il 10% degli uomini nella medesima condizione.

La ritirata dalle decisioni finanziarie genera una dipendenza strisciante che espone a forme di violenza economica.

E in Europa?

Nel lungo periodo, percorsi lavorativi discontinui e scarsa propensione agli investimenti compromettono anche la tutela della vecchiaia. In Ue le donne registrano un rischio di povertà in pensione superiore dell’80% rispetto agli uomini.

Colmare questo divario non è ormai solo un semplice atto di equità. Perché è una leva strategica per la crescita del nostro Paese e dell’intero continente.

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