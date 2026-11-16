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Polonia sull’orlo della paralisi: la guerra tra Tusk e Nawrocki travolge il Tribunale costituzionale

La Banca centrale chiude i rubinetti finanziari e trasforma uno scontro politico in una crisi di Stato

di Ernesto Ferrante - 16 Novembre 2026

La guerra politica che da mesi lacera la Polonia è entrata in una fase senza precedenti. È diventata una lotta aperta per il controllo delle istituzioni dello Stato. L’ultimo fronte si è aperto attorno al Tribunale costituzionale, uno dei pilastri dell’architettura democratica polacca. E questa volta a intervenire non sono stati i giudici, ma la Banca centrale. Con una decisione destinata a infiammare ulteriormente il clima politico, l’istituto guidato da Adam Glapinski ha annunciato la sospensione degli ordini di pagamento provenienti dal Tribunale, sostenendo di non essere in grado di stabilire quale delle due fazioni che ne rivendicano il controllo sia quella legittimata a operare. Tradotto in termini politici significa che l’organo chiamato a garantire la tenuta costituzionale del Paese rischia ora di non poter più funzionare normalmente.

Il Tribunale occupato da due poteri rivali

La crisi è esplosa dopo la sospensione del presidente del Tribunale, Bogdan Swieczkowski, magistrato considerato vicino agli ambienti conservatori e al presidente Karol Nawrocki. Al suo posto è subentrata ad interim Anna Korwin-Piotrowska, giudice sostenuta dalla maggioranza che fa capo a Donald Tusk. Da quel momento il Tribunale si è trasformato nel simbolo di due Polonie inconciliabili. Swieczkowski non riconosce la propria estromissione, continua a considerarsi il legittimo presidente e denuncia quello che definisce un tentativo di presa del controllo dell’istituzione. Dall’altra parte, il governo e la nuova dirigenza sostengono di aver agito nel rispetto della legge per ristabilire il corretto funzionamento dell’organo costituzionale. Una battaglia di legittimità che ormai si combatte nei tribunali, nelle piazze e perfino nei conti bancari.

Polizia nelle strade, nazionalisti davanti al Palazzo

Il clima è diventato talmente esplosivo che nelle scorse settimane la polizia è dovuta intervenire per impedire l’accesso di Swieczkowski alla sede del Tribunale. Da allora il palazzo è circondato da tensioni permanenti. Militanti conservatori, gruppi nazionalisti ed esponenti dell’estrema destra presidiano da settimane l’area per manifestare sostegno al presidente sospeso e a Nawrocki. Le forze dell’ordine mantengono un dispositivo straordinario per evitare incidenti. Le immagini che arrivano da Varsavia ricordano sempre meno una controversia istituzionale e sempre più uno scontro tra fazioni che contestano reciprocamente la legittimità dell’avversario.

La banca centrale scende in campo

La decisione della Banca centrale rappresenta il punto di svolta della crisi. Secondo quanto riportato dal portale economico polacco Money.pl, la richiesta di congelare l’operatività dei conti sarebbe arrivata dallo stesso Swieczkowski. La NBP ha scelto di non riconoscere nessuna delle due parti e di bloccare di fatto l’accesso alle risorse finanziarie dell’istituzione. Il presidente sospeso ha accolto con favore la decisione, sostenendo che gli “usurpatori” non potranno utilizzare il denaro del Tribunale. Una vittoria politica che però ha un prezzo. Nemmeno lui potrà disporre delle risorse dell’organo che rivendica di guidare. Per il governo, invece, si tratta dell’ennesima prova che la banca centrale ha smesso di essere arbitrale per trasformarsi in un attore politico.

Tusk contro Nawrocki, il dialogo ormai è finito

La risposta dell’esecutivo è stata immediata. Il ministro delle Finanze Andrzej Domanski ha accusato apertamente la Banca centrale di essersi lasciata trascinare nello scontro politico e ha promesso che il governo troverà il modo di garantire comunque il funzionamento del Tribunale. Nel frattempo Karol Nawrocki ha cercato di accreditarsi come mediatore convocando le principali forze politiche del Paese. Ma il tentativo si è trasformato in un fallimento ancora prima di iniziare. La Coalizione Civica di Tusk e la Sinistra hanno rifiutato l’invito, considerandolo più una mossa politica che una reale ricerca di compromesso.

Una Polonia divisa in due

Dietro la battaglia sul Tribunale costituzionale si intravede una frattura molto più profonda. Da una parte c’è Donald Tusk, impegnato a ricucire il rapporto con Bruxelles e a smantellare l’eredità istituzionale lasciata dagli anni del PiS. Dall’altra c’è Karol Nawrocki, che interpreta il ruolo di argine conservatore contro quello che il suo campo considera un tentativo di normalizzazione liberale ed europeista del Paese. Da quando è stato eletto presidente, Nawrocki ha già bloccato diversi provvedimenti dell’esecutivo attraverso il veto presidenziale. E il governo, privo della maggioranza necessaria per aggirarlo, si trova costretto a governare in una condizione di conflitto permanente. Il blocco dei fondi al Tribunale costituzionale segna l’ingresso del Paese in una fase in cui i principali poteri dello Stato hanno smesso di riconoscersi a vicenda. E quando una democrazia arriva a questo punto, la crisi non riguarda più soltanto la politica. Investe la tenuta stessa delle sue istituzioni.

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