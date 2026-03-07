Giustizia

Referendum Giustizia 2026: perché Ficarra e Picone sbagliano sulla Riforma Nordio

Contro la giustizia imbarbarita, la Riforma Nordio divide il Paese. Ficarra e Picone scelgono il No, ma la Costituzione non è uno sketch: l'analisi dei fatti

di Anna Tortora - 7 Marzo 2026

Ficarra, Picone e l’aritmetica del cabaret: la giustizia non è uno sketch

È evidente il contrasto e lo scontro in atto nel nostro Paese. Contro una giustizia massificata, a tratti imbarbarita da logiche di appartenenza e correnti soffocanti, oggi si staglia la Riforma Nordio. Di conseguenza, si compatta il fronte di chi questa riforma non la vuole affatto e invita a votare No al referendum del 22 e 23 marzo. Su questo fronte arrivano comici di tutti i tipi, ora è la volta di Ficarra e Picone.

Ho visto il video di Ficarra e Picone. Simpatici? Certo. Preparati? Zero.

Contano gli articoli sulle dita come arancine al bancone. Sostengono che sette articoli “siano troppi”, quasi la Riforma fosse il parto di un aperitivo lungo. Questa non è satira: è disinformazione pura spacciata per buonsenso.

L’inganno dei numeri e il bluff dell’immobilismo

I fatti però non ridono! Sette articoli? No, coerenza obbligata.

Il duo punta tutto sul numero. Ma la Costituzione è un ingranaggio: se sposti la funzione del magistrato (Art. 102), adegui per forza il CSM (Artt. 104-105) e le sue garanzie (Art. 107).

Chi attacca questa armonia somiglia a chi contesta un chirurgo perché usa troppi punti di sutura. Preferite una ferita aperta o un lavoro fatto bene? La tecnica legislativa non è un’opinione da palcoscenico.

Evochi i Padri Costituenti per bloccare ogni cambiamento? È un trucco retorico banale. I Padri non hanno fissato la Carta per renderla un reperto immobile; sapevano che i tempi cambiano e hanno scritto l’Articolo 138 proprio per permetterci di evolvere.

Il referendum esiste perché la politica non è unanime: è l’appello ai cittadini quando manca la sintesi. Dirci di votare NO perché “non sono tutti d’accordo” insulta la democrazia. Ci chiedono di abdicare al ruolo di arbitri. Un paradosso che non sta in piedi.

La qualità della giustizia oltre il cronometro

La giustizia non si misura col cronometro.

“Non velocizza i processi, quindi è inutile”. Ecco il trionfo della semplificazione. La separazione delle carriere e il sorteggio del CSM non cronometrano le udienze: garantiscono un Giudice terzo e spezzano il cancro delle correnti. Chi dice che al cittadino non cambia nulla, evidentemente, non ha mai messo piede in un tribunale.

La satira è un diritto, ma la Costituzione esige studio, non battute. Il 22 e 23 marzo non votiamo per simpatia, ma per la tenuta dello Stato.

Lasciamo il cabaret ai professionisti e torniamo ai testi. La Carta merita rispetto, non caricature.

Il sipario sulla competenza

In fondo, questa pretesa di spiegare la gerarchia delle fonti tra una battuta e un’ammiccata tradisce una hybris tutta contemporanea: l’idea che la simpatia sia un surrogato della competenza. Ficarra e Picone maneggiano la Carta Costituzionale con la stessa profondità con cui si commenta il meteo, dimenticando che il diritto non ammette claque.

C’è un’ironia sottile nel vedere chi ha costruito una carriera sulla satira del “potere” farsi paladino dello status quo più polveroso, difendendo quelle rendite di posizione che la Riforma Nordio prova finalmente a scardinare. La loro è una resistenza in costume, un conservatorismo travestito da ribellione popolare. Il 22 e 23 marzo, però, le urne non restituiranno applausi o fischi, ma sentenze politiche. E allora forse comprenderemo che delegare il pensiero critico ai comici è il vizio di una società che preferisce ridere per non ammettere di non aver capito.

Lasciamo che i professionisti del sorriso tornino ai loro set: la Repubblica ha bisogno di cittadini informati, non di spettatori consenzienti. La Costituzione pretende l’analisi del testo, non la recita a soggetto.

