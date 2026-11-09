Francia, sindacati annunciano nuovo sciopero generale per 17 novembre

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"Finchè non avremo risposte la mobilitazione continuerà"

di Askanews - 9 Novembre 2026

Milano, 9 nov. (askanews) – Il governo francese prova a rispondere al crescente malcontento sociale con un aumento del salario minimo e nuove misure a sostegno del potere d’acquisto. Dopo un confronto con sindacati e imprese, l’esecutivo del premier Sébastien Lecornu ha annunciato un pacchetto di interventi.

“Abbiamo deciso di anticipare l’aumento del salario minimo al primo dicembre e di fissarlo all’1,6%. Nel corso del 2026 sarà cresciuto complessivamente del 5,3%, un incremento significativo”, ha affermato Jean-Pierre Farandou, ministro del Lavoro.

Il piano comprende anche agevolazioni fiscali sugli straordinari, incentivi per i trasporti pubblici e la proroga delle misure sui carburanti. Ma le reazioni delle parti sociali sono contrastanti: le imprese temono nuovi costi, mentre i sindacati giudicano insufficienti gli interventi annunciati. Particolarmente dura la posizione della CGT che ha indetto una nuova giornata di scioperi e manifestazioni per il 17 novembre.

“Il governo ci ha offerto soltanto briciole. Annuncia 23 euro di aumento del salario minimo, quando sappiamo che 18 euro sarebbero arrivati automaticamente a gennaio. Il vero regalo del governo è quindi di cinque euro. Cinque euro sono un chilo di pomodori”, ha ribattuto Sophie Binet, segretaria generale CGT. “Il governo può convocare tutte le conferenze sociali che vuole, ma finché i salari non aumenteranno e non avremo risposte alle nostre rivendicazioni, la mobilitazione continuerà.”

Il 17 novembre sarà un nuovo banco di prova per il governo Lecornu.