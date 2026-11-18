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Compie 50 anni l’azienda VTech, dai microchip ai giochi del futuro

di Askanews - 18 Novembre 2026

Milano, 18 nov. (askanews) – Compie 50 anni la multinazionale che ha inventato il primo giocattolo elettronico parlante e che, attraverso i decenni si è trasformata da pioniere dell’elettronica di consumo a player mondiale nei giochi educativi. La storia di VTech è iniziata a Hong Kong nel 1976 e da qualche anno il gruppo è arrivato anche in Italia.

“Noi nasciamo come azienda elettronica – ha detto ad askanews Maurizio Pardi, Country manager VTech Italia – quindi con uno sviluppo totalmente opposto al mondo del giocattolo: non siamo nati produttori di giocattoli, abbiamo introdotto l’elettronica come elemento addizionale, e poi abbiamo sviluppato il giocattolo con la cultura di azienda elettronica, quindi utilizzando l’elettronica in modo positivo, come valore aggiunto. Però l’importante per VTech è lo sviluppo del giocattolo elettronico non fine a se stesso, ma come elemento importante dal punto di vista educativo”.

In questa prospettiva l’elettronica deve essere un elemento ponte per il bambino: non l’obiettivo, ma uno strumento che serva a far giocare e apprendere attraverso la tecnologia. Ed è interessante anche la postura che l’azienda assume verso l’intelligenza artificiale. “! contenuti non sono ancora sicuri – ha aggiunto il manager -. L’intelligenza artificiale può essere sicuramente un’opportunità, ne stiamo parlando all’interno dell’azienda, ma abbiamo grandi paure, uno dei problemi è la sicurezza, che è dietro all’intelligenza artificiale, perché i contenuti non sono sicuri al 1000%. Poi c’è il problema di privacy”.

L’aspetto psicologico ed educativo resta al centro del discorso e da VTech assicurano di prestare molta attenzione all’effettiva possibilità di coinvolgere i bambini, offrendo loro giochi tutti in italiano e con una tecnologia che non è diversa da quella dei grandi. “I bambini – ha concluso Maurizio Pardi – sono sollecitati da varie fonti, il giocattolo rischia di essere un po’ démodé, perché vedono la telefonia, vedono l’elettronica reale, e il rischio è di adultizzare i bambini attraverso i telefoni, attraverso i tablet, portarli in un mondo che non è loro. Questo è il grande rischio che abbiamo. Per risolverlo dobbiamo fare prodotti per bambini, ma che abbiano sotto un supporto tecnologico, un hardware che sia comparabile a quello dei genitori”.

Dopo questi primi 50 anni VTech guarda anche al futuro, che viene delineato nel solco di un impegno concreto su più fronti, che poi si inserisce anche nel Sustainability Plan 2030, il programma strategico del gruppo per uno sviluppo responsabile e sostenibile.