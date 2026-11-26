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Aspettative, desideri e speranze si scontrano con realtà inaspettate

di Askanews - 26 Novembre 2026

Milano, 26 nov. (askanews) – In anteprima il video Friendzone un nuovo singolo inedito dei Cloruro di Sodio NaCi, che segna un cambio di direzione rispetto al precedente esordio Olivia. La band sceglie questa volta di addentrarsi nelle pieghe più complesse e meno romantiche delle relazioni, raccontando un’esperienza emotiva tanto comune quanto difficile da affrontare: innamorarsi di qualcuno che non prova gli stessi sentimenti.

Come suggerisce il titolo, Friendzone mette al centro quella condizione in cui aspettative, desideri e speranze si scontrano con una realtà inaspettata. È il momento in cui ci si rende conto di aver attribuito un significato diverso a gesti e segnali, costruendo nella propria mente una storia d’amore destinata a non realizzarsi. Una situazione che trova la sua sintesi nella frase più temuta: “Ti vedo solo come un amico”.

A tradurre musicalmente questo conflitto interiore è un contrasto sonoro che alterna un sound caldo e avvolgente a un ritmo incalzante e serrato. Una combinazione che accompagna l’ascoltatore dentro l’agitazione emotiva di chi si trova improvvisamente a fare i conti con un sentimento non corrisposto.

Anche il testo segue un preciso percorso psicologico, articolato in quattro momenti. Si parte dalla presa di coscienza del rifiuto, accompagnata dalla tristezza e dalla vergogna per essersi illusi e aver frainteso i segnali dell’altra persona. Si arriva poi al momento della rottura, quello in cui le parole del rifiuto diventano una pugnalata e lasciano spazio a un senso di vuoto e rabbia, rivolto tanto verso chi non ricambia quanto verso sé stessi. Infine, emerge l’accettazione di quanto accaduto, una consapevolezza che, tuttavia, non coincide con una riconciliazione serena.

Perché il vero punto di non ritorno di Friendzone è proprio questo: comprendere che un sentimento non ricambiato può cambiare irrimediabilmente anche un rapporto di amicizia. Quello che esisteva prima non può più essere recuperato nella sua forma originaria.

Con questo nuovo singolo, i Cloruro di Sodio affrontano l’amore lontano dalle idealizzazioni romantiche, restituendone le contraddizioni e le fragilità attraverso una narrazione diretta e una costruzione sonora capace di dare voce a tutte le sfumature del rifiuto.