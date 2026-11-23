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Il cda: input da alti livelli del governo degli Stati Uniti

di Askanews - 23 Novembre 2026

Roma, 23 nov. (askanews) – Reintegro con effetto immediato: Jensen Huang torna a essere ceo di Nvidia dopo le dimissioni del 12 novembre scorso, seguite allo scandalo sulla sua relazione con Alice Huang, presunta spia cinese che aveva lavorato per un’azienda di data center di Singapore sospettata di avere contrabbandato in Cina i chip del gruppo americano.

È stato lo stesso Huang che giorni fa si era detto “onorato di tornare come amministratore delegato”, se l’azienda glielo avesse chiesto, ad annunciarlo, precisando di essere stato anche reintegrato come presidente e membro del consiglio di amministrazione.

“Affronto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Voglio ringraziare il cda di Nvdia

per la fiducia e la riflessione dimostrate in questo processo – ha scritto in una nota – sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, azionisti, leader del settore e partner in tutto il mondo per il loro straordinario supporto. Soprattutto, sono grato per l’amore e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

Il cda, ha comunicato l’azienda, ha votato all’unanimità dopo una serie di discussioni e incontri con Huang, dichiarandosi soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale – si precisa – ci sono stati input da alti livelli del governo degli Stati Uniti.

E non si è fatto attendere il commmento del presidente Donald Trump sul social Truth, che ha defiinto “corretta e appropriata” la decisione del reintegro.

“Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana”, ha scritto: “Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di credere che il ritorno di Jensen a Nvidia rappresenti alcun rischio per la sicurezza nazionale”.

La notizia è arrivata poco prima dell’apertura di Wall Street e le azioni dell’azienda sono subito salite.