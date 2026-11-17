Sicurezza

IL PICCHIO – La sicurezza dei piani alti

di Giuseppe Tiani - 17 Novembre 2026

A Bologna, sabato 14 novembre, la polizia ha tenuto separate due piazze contrapposte. Nessun incidente. Un ordine pubblico poco televisivo. Quando non succede niente, il lavoro dei poliziotti non fa notizia. La Digos indaga sulle violenze nelle manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre, la Polizia Postale cerca chi commercia immagini di bambini abusati, le Squadre mobili inseguono truffatori e spacciatori.

La sicurezza quotidiana ha questo difetto. Richiede competenza anche quando non ci sono telecamere. Poi si sale di piano. Nella newsletter di Domani, Emiliano Fittipaldi racconta rivalità fra ministri, tensioni negli apparati di sicurezza e battaglie sulle successioni. Se il quadro è questo, prima della guerra ibrida andrebbe affrontata quella condominiale. Il nemico esterno può attendere. Il collega candidato alla stessa poltrona, no.

Il Corriere riferisce di sette esercitazioni per preparare il Paese alle crisi. Bene. Si potrebbe aggiungerne un’ottava. Mettere intorno a un tavolo i responsabili politici, ambasciatori, prefetti, direttori e generali, degli apparati di sicurezza e dei corpi di polizia per verificare se riescono a collaborare senza discutere chi debba sedersi a capotavola. Crosetto chiede un patto con le opposizioni contro le nuove minacce. La proposta va sostenuta è seria.

Per allenarsi si potrebbe cominciare da un patto dentro il governo. Ai cittadini si domanda fiducia nello Stato. A chi lo dirige basterebbe chiedere di non confonderlo con la propria corrente. Gli operatori di polizia devono proteggere le piazze, le reti, le case. Non possono anche fare da cordone per evitare contatti tra le ambizioni dei piani alti. La sicurezza è una priorità nazionale ed europea. Purché non interferisca con le nomine degli apparati più delicati dello Stato.