Salute

La “trappola dei tre scalini”: sanità negata per gli anziani

L’Istat disegna una fragilità abitativa che non lascia spazio all’immaginazione

di Angelo Vitale - 24 Novembre 2026

Per oltre tre milioni di anziani in Italia, il Servizio Sanitario Nazionale non comincia nell’androne di un ospedale o tra le corsie illuminate di un poliambulatorio: per loro, una sanità negata.

Sanità negata per gli anziani: perché?

Comincia, e molto spesso si interrompe, sulla soglia del portone di casa. La prima vera barriera che separa un cittadino fragile dal proprio diritto alla salute non è soltanto una lista d’attesa infinita o un ticket troppo oneroso.

È una gradinata d’epoca senza rampa accessibile, un ascensore stretto e inadatto a una sedia a rotelle. O, peggio ancora, un secondo piano abitato nell’isolamento quotidiano di una palazzina del tutto priva di un elevatore.

I dati dell’Istat cosa dicono?

Dipingono una geografia della fragilità abitativa che lascia poco spazio all’immaginazione. Circa due milioni e centomila famiglie composte esclusivamente da ultra-sessantacinquenni – il trenta per cento dei nuclei anziani del Paese – vivono dal secondo piano in su in stabili privi di ascensore.

Nelle aree rurali e nelle periferie del Centro Italia la quota sfiora il 42 per cento. Circa quattrocentomila ultra-settantacinquenni con gravi difficoltà motorie convivono con barriere domestiche insuperabili.

Quando la mobilità declina o subentra una patologia cronica, questi appartamenti diventano veri e propri eremi urbani. Persino uscirne per ritirare una ricetta medica si trasforma in una sfida insostenibile.

Ma il paradosso più profondo si consuma a pochi isolati da casa, proprio laddove la sanità pubblica dovrebbe offrire la prima risposta: lo studio del medico di medicina generale.

Secondo il quadro normativo delineato dal Dpr del 2000, lo studio del medico di base è formalmente un presidio del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò nonostante, decine di migliaia di questi studi sono collocati all’interno di stabili residenziali privati edificati prima del 1989.

Poiché la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche impone l’adeguamento vincolante ai soli immobili realizzati o ristrutturati dopo tale data, la prima porta della salute pubblica resta di fatto chiusa a chi ha gravi limitazioni motorie.

Certo, la giurisprudenza antidiscriminatoria e storiche pronunce amministrative – come la sentenza del Tar Sicilia 9199/2010 – hanno chiarito che lo studio medico, svolgendo un servizio pubblico aperto agli utenti, deve garantire l’accessibilità a tutti i cittadini per evitare discriminazioni lesive della dignità personale e del diritto alla salute.

Ma la realtà quotidiana si scontra con la lentezza degli adeguamenti condominiali e con l’assenza di stringenti vincoli nei contratti di categoria.

Il risultato?

Questa combinazione tra barriere abitative e ostacoli territoriali è una silenziosa epidemia di rinuncia alle cure. Le indagini della sorveglianza Passi d’Argento dell’Istituto Superiore di Sanità confermano che il 18 per cento degli anziani con necessità sanitarie finisce per abbandonare visite ed esami diagnostici.

Nelle regioni meridionali e tra chi versa in condizioni di disagio economico, la quota di rinuncia sfiora il 40 per cento. E sebbene la causa principale rimanga la saturazione delle liste d’attesa, oltre il 17 per cento di chi si arrende dichiara di farlo per la totale impossibilità logistica di raggiungere le strutture o per la mancanza di trasporti idonei.

Il deficit socio-assistenziale non si esaurisce però nella sola dimensione fisica del gradino. Come evidenziato dagli studi dell’architettura sanitaria e della Siais – la Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità – la barriera assume forme invisibili. Una volta varcata la soglia di un centro di cura, l’anziano si ritrova immerso in ambienti ostili: illuminazioni abbaglianti, rumori continui, percorsi confusi e segnaletiche incomprensibili per chi convive con deficit sensoriali o cognitivi.

L’inaccessibilità diventa così emotiva e percettiva, generando uno stress che allontana le persone più vulnerabili dai percorsi di prevenzione e cura. A questo quadro si aggiunge un forte invecchiamento del personale medico. Con il 60 per cento dei medici di famiglia over sessanta e oltre la metà dei professionisti che supera il massimale di quindici assistiti, la medicina territoriale rischia di svuotarsi.

Servirebbe un intervento strutturale capace di integrare l’assistenza domiciliare, riqualificare i presidi e garantire spazi inclusivi secondo il design universale. Senza, il diritto alla salute rischia di trasformarsi in un privilegio riservato a chi possiede le risorse per superare, da solo, questa catena di ostacoli.