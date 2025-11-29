Economia

Manovra, oggi la Uil manifesta a Roma

Appuntamento al Teatro Brancaccio. Le ragioni dell'iniziativa. Addio all'unità sindacale?

di Maria Graziosi - 29 Novembre 2025

Manovra, oggi tocca alla Uil. Il sindacato si riunisce al Teatro Brancaccio di Roma. La manifestazione, a cui prenderanno parte più di 2mila persone, è finalizzata a chiedere miglioramenti in vista della legge di bilancio. Tra i temi caldi cari al sindacato ci sono, su tutti, le questioni legale al Fisco, alla Sanità e chiaramente alle pensioni. Argomenti su cui il dibattito politico negli ultimi tempi si è fatto serrato, accompagnando l’iter del disegno di legge che è già partito al Senato.

Manovra, oggi manifestazione Uil

Il segretario generale del sindacato Pierpaolo Bombardieri lancia la mobilitazione. E lo fa snocciolando le ragioni dell’iniziativa: “Sono temi di equità e giustizia sociale – ha detto Bombardieri nei giorni scorsi – vogliamo far sentire la nostra voce per ricordare al Governo e alla politica che ci sono persone che pagano le tasse, mentre altre non le pagano, che non fruiscono di servizi sanitari a cui avrebbero diritto, che vorrebbero andare in pensione perché hanno fatto lavori usuranti e non ci possono andare». La mobilitazione non finità oggi. La Uil è intenzionata a proseguire l’impegno per costringere la politica a fare scelte più eque”.

Unità sindacale, addio

La notizia più interessante, se possibile, è ancora un’altra. Dopo lo sciopero generale di ieri indetto da Usb e autonomi, l’attenzione si sposta sulle iniziative dei sindacati. La scelta della Uil di procedere a manifestare da sola contro la manovra sembra sancire un allontanamento dalla Cgil. Che, a sua volta, ha deciso di scendere in piazza il 12 dicembre prossimo. Il giorno dopo, il 13 dicembre, ci sarà anche una manifestazione della Cisl. La Triplice fa in ordine sparso. Ma non sembra in ossequio a quel vecchio motto del “marciare divisi e colpire uniti”. Ognuno va per sé. Addio all’unità sindacale?