Agricoltura, troppi morti nei campi ogni anno
Sicurezza in agricoltura: la piaga delle morti nei campi e il piano da 350 milioni per rinnovare i trattori.
In Italia si contano in media 132 decessi all’anno in agricoltura, legati soprattutto al ribaltamento dei trattori. Federacma ha presentato al Cnel un piano strutturale da 350 milioni per rottamazione e adeguamento dei mezzi.
Stragi nei campi: i numeri dell’emergenza
Il settore agricolo italiano continua a registrare un bilancio drammatico sul fronte della sicurezza sul lavoro. In media si contano oltre 130 decessi all’anno nei campi. E una media di 132 vittime registrata nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026.
Quasi tre morti su quattro sono direttamente riconducibili al ribaltamento o allo schiacciamento causato dai mezzi agricoli.
Un quadro presentato a Roma, presso il Cnel da Federacma. E’ la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio.
Per contrastare questa emergenza, la federazione ha rilanciato un piano strutturale per la sicurezza. In campo 350 milioni di euro in cinque anni destinati alla rottamazione dei macchinari più obsoleti. A questi si aggiungono 25 milioni l’anno per l’ammodernamento dei mezzi ancora recuperabili.
Un parco macchine a rischio: 1,2 milioni di trattori senza cinture
La relazione presentata dal segretario generale di Federacma, Gianni Di Nardo, evidenzia gravi carenze strutturali nei mezzi in uso sul territorio nazionale.
I numeri del parco circolante
In Italia sono presenti circa 2,15 milioni di trattori. Circa 1,2 milioni di macchine sono prive di cinture di sicurezza integrate, mentre 670 mila risultano sprovviste di sistemi anti-ribaltamento.
A fronte di circa 20 mila nuove immatricolazioni annuali, vengono eliminati definitivamente dal parco circolante appena 500-1.000 mezzi all’anno.
La proposta di Federacma prevede di destinare 70 milioni di euro all’anno dal 2027 al 2031 per incentivare la rottamazione e 25 milioni di euro all’anno per cinque anni per l’adeguamento tecnico dei mezzi recuperabili.
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