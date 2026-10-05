Cronaca

Tor Bella Monaca, blitz antidroga della polizia: arrestati due uomini, sequestrate oltre 150 dosi di cocaina

Operazione degli agenti del VI Distretto Casilino in via dell'Archeologia. In manette un 29enne romano e una vedetta

di Redazione - 5 Ottobre 2026

Due arresti, oltre 150 dosi di cocaina sequestrate e una rete di spaccio smantellata nel cuore di Tor Bella Monaca. È il bilancio del blitz condotto dalla Polizia di Stato nel quartiere della periferia est di Roma, nell’ambito di un servizio coordinato dal dirigente del VI Distretto Casilino.

L’operazione è scattata in via dell’Archeologia, una delle piazze di spaccio più note della Capitale. Gli investigatori, appostati nell’area, hanno individuato una vedetta incaricata di controllare i movimenti nella zona e di indirizzare gli acquirenti verso il punto di vendita. Poco distante, un uomo si occupava della consegna della droga.

La cessione osservata dagli agenti

I poliziotti hanno assistito all’arrivo di un cliente e alla successiva consegna di una dose di cocaina in cambio di denaro. A quel punto è scattato l’intervento. Gli agenti hanno circondato la zona, chiudendo ogni possibile via di fuga, e hanno bloccato il presunto pusher, la vedetta e l’acquirente. Dagli accertamenti è emerso che a gestire direttamente la vendita non sarebbe stato uno dei consueti spacciatori della piazza, ma un romano di 29 anni già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino a una delle famiglie storicamente legate agli equilibri criminali del territorio.

L’acquirente è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, mentre il giovane utilizzato come vedetta custodiva circa cento euro in contanti. Il ventinovenne aveva invece con sé una sessantina di dosi di cocaina e oltre mille euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per entrambi gli uomini è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.

Altre dosi nascoste nei palazzi popolari

Le perquisizioni sono poi proseguite nelle aree comuni degli edifici popolari della zona. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre 90 dosi di cocaina, sia in forma pura sia già lavorata, per un peso complessivo di circa 50 grammi. La droga era stata occultata dietro le tubazioni delle manichette antincendio, in un nascondiglio utilizzato presumibilmente per alimentare il mercato dello spaccio nel quartiere.

Controlli lungo la Metro C e nei negozi

L’attività della polizia è proseguita anche lungo le direttrici della linea Metro C, dove un altro uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura. Parallelamente sono stati effettuati controlli nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari e verifiche amministrative con il supporto del personale della Asl. Due attività commerciali sono state sanzionate per irregolarità amministrative, con multe comprese tra 300 e 2.000 euro.

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