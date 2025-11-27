Tecnologia

Auto, Stella Li (BYD): “Con ATTO 2 DM-i batteremo chiunque”

di Redazione - 27 Novembre 2025

Dall’articolo LaPresse – “L’Europa è un mercato strategico particolarmente importante per noi. Siamo molto felici di aver portato qui, negli ultimi anni, modelli e tecnologie diversi, che si sono rivelati di gran successo. In particolare in Italia, dove abbiamo lanciato, a Milano, il nostro modello Dolphin Surf”. Così a LaPresse la vicepresidente esecutiva di BYD Stella Li, a a margine dell’evento di lancio sul mercato europeo della nuova vettura Super Hybrid ATTO 2 DM-i.

“Atto 2 è un altro prodotto ‘game-changer’ – spiega Li – perché è l’unico SUV compatto settore B che percorre 90 km in modalità totalmente elettrica”, raggiungendo un’esperienza di guida elettrica fino a 1000km di autonomia combinata.

Grazie a questas autovettura, chiamata Super Hybrid car per via della tecnologia DM-i che garantisce “livelli di consumo più bassi”, “batteremo chiunque”, afferma la vicepresidente di BYD, “tutte le auto con sistema ICE (internal combustion engine), tutte le auto ibride, e anche quelle con sistema mild hybrid”: “Le migliori performance nel risparmio per il consumo di carburante”.