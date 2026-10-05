Meteo

L’Italia volta pagina: arrivano piogge e temporali, estate verso la chiusura

L'anticiclone perde forza e lascia spazio a correnti atlantiche più instabili

di Redazione - 5 Ottobre 2026

L’estate meteorologica si avvia a una fase di netto ridimensionamento. Da oggi l’alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di correnti occidentali più instabili, aprendo la strada a un graduale cambio di scenario su gran parte della Penisola.

I primi effetti si faranno sentire già nelle prossime ore, con rovesci e temporali isolati attesi su Sardegna, Liguria e coste toscane. Nella giornata di martedì l’instabilità continuerà a interessare soprattutto le aree del medio e alto Tirreno, preludio a un peggioramento più diffuso.

Fronte atlantico in arrivo e temperature in calo

Tra mercoledì e giovedì un sistema perturbato di origine atlantica attraverserà l’Italia, coinvolgendo gran parte delle regioni del Centro-Nord e la Campania. Le temperature ancora elevate del Mediterraneo, superiori ai 25 gradi e oltre la media stagionale, potrebbero favorire fenomeni localmente intensi.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da una sensibile diminuzione delle temperature massime, con valori in calo tra 5 e 7 gradi. Una svolta che potrebbe segnare l’inizio di una fase più dinamica e variabile, destinata a caratterizzare il prosieguo dell’autunno.

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