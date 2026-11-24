Arriva il francobollo di Pippo Baudo
L'iconico smoking sulla scalinata del teatro Ariston di Sanremo
Poste Italiane celebra Pippo Baudo dedicandogli un francobollo ufficiale. Il Re della TV viene ritratto nel suo iconico smoking sulla scalinata dell’Ariston, ma attorno alla nuova emissione filatelica si riaccendono subito i riflettori sul gossip e sulle curiosità della sua intensa vita.
Baudo in un francobollo celebrativo?
Dietro l’inconfondibile motto «L’ho inventato io!», con cui ha lanciato decine di artisti, si cela una carriera costellata di successi ma anche di storie d’amore movimentate.
Tra i suoi cinque grandi legami e i due figli avuti da compagne diverse, il capitolo più celebre resta il matrimonio con la soprano Katia Ricciarelli.
Un’unione nata sotto i riflettori di Sanremo nel 1986 e proseguita tra copertine e clamori mediatici, fino alla rivelazione del primogenito Alex, scoperto dalla cantante attraverso i giornali scandalistici.
Il suo stile? Impeccabile
Famoso per lo stile impeccabile, l’attenzione leggendaria all’immagine e il rigore professionale, Baudo è stato anche protagonista di momenti storici della TV dal vivo, come quando sventò il tentativo di suicidio di un uomo durante il Festival del 1995.
Oggi Poste gli rende omaggio con un pezzo da collezione che racchiude storia, spettacolo e memorie di un’epoca d’oro della televisione italiana.
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