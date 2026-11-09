Ambiente

L’invisibile gigante dei rifiuti delle imprese

Le attività di demolizione e costruzione generano da sole 90,4 milioni di tonnellate di scarti, coprendo il 52,5% dell'intero flusso speciale

di Dave Hill Cirio - 9 Novembre 2026

Quando nell’opinione pubblica e nel dibattito politico si parla di gestione dei rifiuti, lo sguardo si ferma quasi sempre sul cassonetto sotto casa. La discussione mediatica e istituzionale si infiamma con regolarità sulla frequenza della raccolta porta a porta, sul costo della Tari a carico delle famiglie o sull’efficienza della differenziata quartiere per quartiere.

Ma i dati ufficiali del settore raccontano una realtà del tutto diversa: l’intero comparto dei rifiuti urbani — la spazzatura generata da oltre 58 milioni di cittadini nella vita quotidiana — rappresenta soltanto una frazione minoritaria, pari a circa il 15% della montagna complessiva di scarti prodotta ogni anno.

L’ultimo rapporto Assoambiente

I numeri rivelano la dimensione reale del fenomeno. Su un totale di 202 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti su scala nazionale, circa 172 milioni di tonnellate appartengono alla categoria dei rifiuti speciali.

Ovvero gli scarti generati dal tessuto produttivo, dall’industria, dal commercio, dall’edilizia e dal settore dei servizi. È questo il gigante invisibile dell’economia circolare, una massa quasi sei volte superiore a quella dei rifiuti domestici (29,9 milioni di tonnellate), sulla quale tuttavia i riflettori dei media e della politica si accendono raramente.

Disaggregando la massa dei rifiuti speciali emerge con estrema chiarezza l’ossatura produttiva del Paese.

Gli scarti dell’edilizia e quelli speciali

Il settore edile recita la parte del leone: le attività di demolizione e costruzione generano da sole 90,4 milioni di tonnellate di scarti, coprendo il 52,5% dell’intero flusso speciale. Segue il comparto del trattamento stesso dei rifiuti, che ne produce 39,8 milioni di tonnellate (il 23,1%), e le attività manifatturiere, responsabili di 27,4 milioni di tonnellate (il 15,9%).

Dei circa 172 milioni di tonnellate complessivi di scarti speciali, la grande maggioranza — circa 161 milioni di tonnellate — è classificata come rifiuto non pericoloso, mentre i rifiuti speciali pericolosi si attestano a 10,8 milioni di tonnellate. Anche sul piano finanziario l’inquadramento del fenomeno richiede una profonda revisione di prospettiva.

Se la gestione dei rifiuti urbani comporta una spesa complessiva di 12,5 miliardi di euro all’anno per le famiglie e la collettività (con un costo medio di 427 euro all’anno a famiglia), il carico economico sostenuto dal sistema imprenditoriale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali raggiunge l’imponente cifra di 20,4 miliardi di euro all’anno. Una voce di spesa rilevante per la manifattura e le costruzioni, che testimonia quanto l’efficienza nel trattamento degli scarti incida in modo diretto sulla competitività globale delle filiere produttive italiane.

Le eccellenze e le criticità

Sul fronte della capacità di recupero e riciclo, l’Italia evidenzia strutture di eccellenza ma anche nodi impiantistici irrisolti. Il Paese impiega ogni anno 777 milioni di tonnellate di materiali nell’economia reale, importandone il 46,4% dall’estero.

In questo scenario, l’impiego di 135 milioni di tonnellate di materie prime seconde riciclate costituisce il pilastro dell’indipendenza materiale nazionale. E spinge il tasso di circolarità italiano al 20,5% (rispetto alla media europea dell’11,8%) e la produttività delle risorse a 4,3 euro al chilogrammo di Pil prodotto. A questa dinamica si affianca la questione strategica della valorizzazione energetica e della capacità impiantistica complessiva.

Mentre i rifiuti urbani contribuiscono al sistema energetico nazionale con 992 milioni di metri cubi di biogas e biometano e 12,2 TWh di energia elettrica, sul versante dei rifiuti speciali rimangono aperte rilevanti criticità operative. La rete di 10.563 impianti per rifiuti speciali (di cui 4.620 per il recupero di materia) non evita l’esportazione di oltre 5 milioni di tonnellate di scarti speciali, che sommati a 1,3 milioni di urbani portano a circa 6 milioni e mezzo di tonnellate il flusso inviato oltre confine.

Continuare a misurare lo stato della transizione ecologica valutando unicamente la pulizia delle strade o le percentuali della differenziata urbana significa guardare soltanto la punta dell’iceberg. Finché le politiche industriali e la narrazione mediatica non metteranno al centro il ciclo dei rifiuti speciali e le esigenze infrastrutturali delle imprese, l’Italia rischierà di ignorare il vero motore dell’economia circolare e dell’efficienza produttiva del Paese.